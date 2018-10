Ryder Cup-stjernen sat på plads - nu sviner han chefen til

Mens champagnepropperne fik lov at sprænge i den europæiske lejr, så var stemningen noget anderledes blandt amerikanerne efter weekendens Ryder Cup, der endte 17,5-10,5 til Europa.

Især Patrick Reed synes at have svært ved at sluge nederlaget, og han tøver ikke med at kaste sig ud i en hård kritik af både holdkammerater og sin egen kaptajn.

Grundlæggende mener han, at indstillingen var for dårlig blandt de amerikanske golfstjerner.

- Hver dag så jeg et skilt med ordene: Efterlad dit ego ved dørtærsklen. Det gør de (europæerne, red.) bedre end os, siger Patrick Reed i et interview med The New York Times.

Det var dog ikke kun indstillingen blandt holdkammeraterne, der gjorde udslaget i den 42. udgave af Ryder Cup.

Således stod kaptajn Jim Fyruk ifølge Reed også bag nogle dårlige beslutninger undervejs. Ikke mindst da han valgte at lade Reed sidde over i to foursome-kampe fredag og lørdag.

- For en, der er så succesfuld som mig i Ryder Cup, så synes jeg ikke, at det er klogt at sætte mig på bænken to gange, siger Patrick Reed.

'Problemet ligger tydeligvis hos Jordan'

Den 28-årige texaner lægger i interviewet med New York Times ikke skjul på, at der er interne stridigheder på det amerikanske hold.

Det betød tilsyneladende, at Jordan Spieth ikke ønskede at blive parret sammen med Reed.

Tingene fungerede ikke for Reed i Ryder Cup. Foto: Alastair Grant/AP

- Problemet ligger tydeligvis hos Jordan, der ikke ønsker at spille med mig, siger Patrick Reed, der tidligere har vundet mange kampe sammen med Spieth i Ryder Cup.

- Jeg har ikke noget problem med Jordan. Når alt kommer til alt, så er jeg ligeglad med, om jeg bliver parret med en, der ikke kan lide mig, så længe det fungerer og hjælper holdet til succes, siger Patrick Reed.

En anden udlægning kunne være, at Spieth ikke nødvendigvis fravalgte at spille sammen med Patrick Reed - men i stedet ville gå ud sammen med Justin Thomas, der er hans barndomskammerat og med ved Ryder Cup for første gang.

Spieth og Thomas vandt sammen tre af de amerikanske point og var efter Francesco Molinari og Tommy Fleetwood Ryder Cup'ens mest succesfulde makkerpar.

Patrick Reed kaldes populært for Captain America for sit engagement, motivation og resultater i Ryder Cup'en gennem flere år. I 2018-udgaven skuffede han dog med nederlag i to fourballs med Tiger Woods. Først i singlen fik han lidt oprejsning med sejr over Tyrrell Hatton.

