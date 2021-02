Så slemme er skaderne: Tiger heldig at være i live

Tiger Woods' ulykke kunne have kostet ham livet

Golflegenden Tiger Woods har pådraget sig alvorlige kvæstelser i begge ben, efter at han er kørt galt i sin bil i Californien.

Det oplyser chefen for det lokale politi, Alex Villanueva, der desuden siger, at han er 'heldig at være i live'.

Til Los Angeles Times fortæller politichefen, at Woods kørte med relativ høj fart sammenlignet med det normale på vejen, der gik nedad bakke, og der var ikke bremsespor eller tegn på nedbremsning.

Woods' familie selv har sent tirsdag lokal tid (6.30 dansk tid) udsendt et statement, hvor det fremgår, at han er vågen, ved sine fulde fem og i bedring efter sin omfattende operation.

Golfikonet ramte en midterrabat, en kantsten og et træ, før bilen roterede.

Efter lykken blev han taget med til Harbor-UCLA Medical Center, hvor man fandt ud af, at Woods havde pådraget sig to brud på benene og en knust ankel.

Woods’ manager, Mark Steinberg, bekræftede, at hovedpersonen blev opereret for sine skader og takkede for støtten i den svære tid.

Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

Områdechef Carlos Gonzalez nåede frem til ulykkestedet som en af de første.

- Hr. Woods var ikke i stand til at stå selv, siger han og fortæller, at han blev lagt på en båre.

Bilen kunne ses omkring 30 meter fra vejen, viste billeder taget fra luften.

