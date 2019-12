Sælger billigt ur for otte millioner

Den amerikanske golfstjerne Jack Niklaus har fået en fordelagtig pris for sit ur, som han selv købte for 3.000 kroner i tidernes morgen

8,25 millioner kroner var, hvad en heldig byder var villig til at smide for at få golfstjernen Jack Nicklaus' ur.

Amerikaneren havde erhvervet sig Rolex-uret under en konkurrence i Japan tilbage i 1966, men nu valgte han at sætte uret under hammeren til en velgørenhedsauktion.

Hovedpersonen selv var meget begejstret, efter det imponerende beløb blev nået.

- At vide, at 100 procent af indtægterne for noget, der har siddet rundt om mit håndled, og som jeg har idoliseret i over et halvt århundrede, direkte vil gavne pleje af spædbørn, varmer mit hjerte, sagde Nicklaus til Golf Digest.

En velgørende mand

Det er langt fra første gang, at Nicklaus beskæftiger sig med velgørenhed. I sit otium har han i høj grad kastet sig over godgørende formål og oprettede sammen med sin kone i 2004 Nicklaus Children's Health Care Foundation, som støtter og arbejder for familier med syge børn.

Et børnehospital i Miami, Nicklaus Children's Hospital, har endda hans navn hængende på døren, efter at fonden ydede stedet stor økonomisk støtte.

Den 79-årige filantrop har en glorværdig karriere bag sig og var for mange synonym med golf-sporten, fra han startede sin karriere i 1959, til han spillede sine allersidste turneringer i 2005.

Sammen med Arnold Palmer regnes han for den største pioner inden for golf, som steg kraftigt i popularitet i løbet af hans karriere.

Oven i hatten er han også ejer af en af de største fabrikanter af golfbaner rundt om i verden. Samme år, som han spillede sin sidste turnering, var han en tur forbi Det Hvide Hus. Daværende præsident George W. Bush hængte her en Presidential Medal of Freedom om halsen på ham som en lille ekstra fjer i hatten.

Nicklaus blev professionel i 1961 og vandt derefter hele 18 Major-turneringer - en rekord, der stadig står.

Jack Nicklaus hilser på publikum, inden han med et 'honorary tee' skyder første runde af en Master-turnering i gang i 2018. Nicklaus gik efter flere års nedtrapning endegyldigt på pension i 2005. Foto: AP/Matt Slocum

