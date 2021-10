Sætter ufattelig rekord: Laveste nogensinde

Første runde til Swiss Challenge på den europæiske Challenge Tour var ikke noget at prale af for spanske Alejandro Del Rey.

De 74 slag rakte kun til en placering i den absolut tunge del af feltet, så der skulle en lav en til for at være med i weekendens finalerunder.

Den kom ...

Syv pars, otte birdies og hele tre eagles stod på det flotte scorekort, hvilket var 14 slag slag under banens par på 72.

Ud i 29 slag og ind i 29 slag.

58'eren er han den femte golfspiller på en større professionel tour, som præsterer, men de fire øvrige er alle skudt på baner med par 70 og dermed 'kun' 12 under par.

For fem år siden scorede Jim Furyk en berømt 58'er på den amerikanske PGA Tour.

Stephan Jäger (Korn Ferry Tour, 2016), Ryo Ishikawa (Japan Golf Tour, 2010) og Kim Seong-hyeon (Japan Golf Tour, 2021) er de øvrige spillere.

På Challenge Touren, som er niveauet lige under European Tour, har man tidligere set to 59'ere, mens der på selve European Tour kun har været en spiller under 60 slag. Det var Oliver Fischer i 2018 til Portugal Masters, som kunne skrive under på en 59'er.

- Jeg burde tage en lur, for jeg har brug for det, men jeg ved ikke, om jeg er i stand til det, for jeg er ret meget oppe at køre, siger Alejandro Del Rey til Challenge Tours hjemmeside.

- I morgen er en ny dag, og det er golf. Jeg skød en 74'er i går, hvilket er temmelig skørt, så det er bare endnu en runde. Jeg prøver bare at gå derud og score så lavt som muligt.

Rekordrunden rækker derfor også kun til en delt fjerdeplads sammen med blandt andre danske Nicolai Kristensen og Marcus Helligkilde.

Sidstnævnte har stort set sikret sig adgangen til European Tour næste år.