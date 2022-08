Saudiarabisk golftour tilbød Tiger Woods fem milliarder

Flere af verdens førende golfspillere har i de seneste måneder skiftet til den omstridte saudiarabiske golftour LIV Golf.

Mandag aften kom det frem, at LIV Golf har forsøgt at lokke Tiger Woods med et beløb på omkring 700 til 800 millioner dollars svarende til 5,1 og 5,8 milliarder kroner.

Det fortæller direktør for LIV Golf Greg Norman i et interview med Fox News.

- Tiger er en vigtig person i golfmiljøet, og man ser på de bedste af de bedste.

- Man forsøgte at få ham med, før jeg blev direktør, og beløbet er nogenlunde i det nabolag, siger Greg Norman til Fox News.

Det er uvist, hvornår LIV Golf henvendte sig til Woods. Det er dog formentlig før oktober 2021, hvor Norman tiltrådte som direktør.

Tiger Woods valgte at takke nej til det lukrative tilbud, og for nylig under British Open slog amerikaneren fast, at de spillere, der har skiftet til LIV Golf, har vendt PGA Touren ryggen.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Phil Mickelson fået 200 millioner dollars svarende til 1,5 milliarder kroner for at skifte til LIV Golf, mens Dustin Johnson har fået en anelse mindre.

Den nye golftour har også skabt splittelse blandt de europæiske spillere. Forleden blev svenskeren Henrik Stenson frataget sin rolle som kaptajn for Europas Ryder Cup-hold, efter at han havde skiftet til LIV Golf.