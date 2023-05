Sene bommerter giver Nicolai Højgaard tilbageslag i major

Nicolai Højgaard så ud til at gå en runde i banens par, da han lørdag indledte finaleweekenden i årets anden golfmajor, PGA Championship.

Men på hul 16 og 18 kom der grus i maskineriet, og så sluttede han i tre slag over par. På hul 16 lavede han en dobbelt bogey, inden han på banens sidste hul lavede en bogey.

Dermed sluttede han lørdagen på markant anderledes vis, end han sluttede fredag.

Her var det nemlig en positiv slutspurt, der sørgede for, at han overhovedet kom til at spille weekendens finalerunder.

Lørdagens runde placerer ham formentlig i den nederste halvdel af stillingen.

Flere af favoritterne mangler i skrivende stund over halvdelen af hullerne på banen i Oak Hill Country Club i Rochester i delstaten New York, og Nicolai Højgaard er placeret på en delt 44.-plads.

Der bliver spillet om en samlet præmiepulje på næsten 105 millioner kroner. Vinderen scorer 18,5 millioner kroner.

Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus, og Thorbjørn Olesen røg fredag ud af turneringen uden at få del i præmiepengene.

De klarede således ikke cuttet til weekenden.