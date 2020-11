Sindssyge billeder: Gør det helt umulige

Som om det ikke er svært nok at spille regulær golf ...

I traditionsturneringen Masters er der en dille, der ikke er til at slippe for verdens bedste spillere, og den førte til et af de mest spektakulære slag, der længe er set inden for sporten.

Godt nok var det til træning, men stadigvæk.

Her er der nemlig tradition for, at spillerne på 16. hul forsøger at sende bolden på green via vandet. Lidt for risikabelt under normalt spil, da det koster strafslag at gå i det våde element, men god spas, når det bare er for sjov.

Spanske Jon Rahm gjorde det dog endnu vildere end alle andre og lavede en hole-in-one, hvilket i sig selv er et lykketræf.

Rahm ramte den lige, hvor den skulle - endda på sin fødselsdag. Tillykke med de 26, må man bare sige!

For at understrege, hvor varm han er, så ramte ham også en hole-in-one om mandagen, da han trænede på fjerde hul på den legendariske Augusta-bane i Georgia.

Spanieren er med i favoritfeltet til at vinde turneringen og den grønne jakke, der følger med. Han skal især kæmpe mod Bryson Dechambeau, Dustin Johnson, Rory McIlroy og Justin Thomas om æren i et ellers skarpt felt.

