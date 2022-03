Skidt finalerunde sender golfdansker langt tilbage

Niklas Nørgaard Møller havde gode udsigter til en flot placering i golfturneringen Qatar Masters, som er en del af DP World Tour.

Men efter en sort finaledag på golfbanen måtte danskeren kigge langt efter toppen. Møller gik fjerde runde i syv slag over par og røg fra en delt syvendeplads ned på en delt 49.-plads i samlet to slag over par.

Skotske Ewen Ferguson endte som vinder i samlet syv slag under par.

Mens det altså slet ikke endte godt for Niklas Nørgaard Møller, så kunne Thorbjørn Olesen og Marcus Helligkilde rejse hjem fra Qatar med en god oplevelse i bagagen.

De to danskere gik nemlig begge fjerde runde i tre slag under par, hvilket sendte dem 39 pladser op i stillingen. Både Olesen og Helligkilde sluttede i samlet tre slag under par på en delt 12.-plads.

Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard var også med og sluttede henholdsvis på en delt 65.- og 73.-plads.

Mikkel Mathiesen klarede ikke cuttet fredag og røg ud.

Senere søndag spiller Rasmus Højgaard med om topplaceringerne i PGA Tour-turneringen Corales Puntacana Championship, som afvikles i Den Dominikanske Republik.

Højgaard ligger inden finalerunden på en delt niendeplads med fem slag op til førstepladsen.