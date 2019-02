Skrev historie torsdag - i voldsom nedtur fredag

Kender du James Nitties?

Han er australier og professionel golfspiller. Det har han sådan set været siden 2004, men har primært spillet på den australske version af PGA Touren og også gjort sig bemærket ved et par lejligheder på den amerikanske PGA Tour.

I denne uge deltager han i ISPS Handa Vic Open i hjemlandet. En turnering der er en del af den europæiske European Tour. Og som nu 36-årig lykkedes det allerede på 1. runde af brage gennem lydmuren for Nitties.

Efter at være gået ud på 1. runde fra 10. hul (og åbnet med en birdie efterfulgt af tre par og en dobbelt bogey) ramte han stimen.

En birdie på 15. blev efterfulgt af birdies på 16., 17. og 18. hul. Og Nitties avancerede i feltet. Og det fortsatte på 1. hul. Og på 2. hul. Faktisk helt frem til 5. hul scorede han birdies.

Ni birdies i træk!

Derpå lukkede han runden i par på de sidste fire huller. Men de ni birdies stod på scorekortet. Og det vakte omgående opmærksomhed.

For det er en tangering af verdensrekorden, som Mark Calcavecchia ellers har siddet alene med i næsten ti år.

- Jeg er helt oppe og køre. Så vidt jeg ved, har jeg ikke andre verdensrekorder. Så det her er ret cool, kom det med et breeeedt smil på læben af manden fra Melbourne.

Som det var tilfældet med Calcavecchia dengang på Glen Abbey-banen nær Toronto vinder Nitties sandsynligvis ikke turneringen.

Allerede på sin ellers historiske runde torsdag måtte han sande, at end ikke ni birdies i træk rækker til en førsteplads. For landsmanden Nick Flanagan havde også en god dag og brændte banen af i 62 slag – med otte birdies og to eagles undervejs.

Og andendagen fredag blev et antiklimaks for Nitties, der måtte bruge hele 74 slag – ti mere end dagen før og med en Double Bogey på 18. hul, hvilket placerede ham på en delt 44. plads – otte slag efter Flanagan.

