Sløj start koster Thorbjørn Olesen topplacering i England

En skidt start på søndagens afsluttende runde blev afgørende for den danske golfprofil Thorbjørn Olesen i Cazoo Classic.

Han lavede således en birdie og tre bogeys på sine første ni huller, og dermed var løbet reelt kørt i forhold til de sjoveste placeringer.

På de sidste ni huller fandt Olesen til gengæld formen med tre birdies og nul bogeys. Derfor reddede han trods alt lidt ære og en delt 11.-plads hjem med sin samlede score på et slag under par for runden og ni slag under par for turneringen.

39-årige Richie Ramsey vandt sin fjerde turnering på DP World Tour/European Tour - og sin første siden 2015 - med en samlet score på 14 slag under par.

Skotten snupper som triumfator knap 2,2 millioner kroner ud af den samlede præmiepulje på et beløb svarende til 13 millioner kroner.

Ingen andre danske spillere var med i finalerunderne ved Cazoo Classic.

Thorbjørn Olesen er den seneste danske vinder på DP World Tour.

Han vandt i maj British Masters. Det var den anden danske sejr i 2022 på touren. Nicolai Højgaard vandt i februar Ras Al Khaimah Championship.

DP World Tour rykker i næste uge videre til Skotland for at spille Hero Open.