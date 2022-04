Sløjt punktum for legenden

Tiger Woods' comeback på den helt store golfscene fik en tung afslutning søndag.

På finaledagen af US Masters gik Woods en skidt sidste runde i seks slag over par. Dermed endte golfikonet, der har vundet den prestigefyldte majorturnering fem gange tidligere, i samlet 13 slag over par.

Da Woods var færdig, rakte det til en delt 47.-plads. Der er 52 med i weekendens finalerunder.

Den amerikanske stjerne fik en god start på US Masters, men hans spil lørdag og søndag kan han næppe være tilfreds med. Lørdag gik Woods også de 18 huller på Augusta National Golf Clubs legendariske bane i seks slag over par.

Woods har holdt en lang pause fra golf, efter at han sidste år var involveret i en alvorlig bilulykke. Han pådrog sig voldsomme skader i det ene ben, og man har da også kunnet se Woods halte en smule rundt på det veltrimmede græs i Georgia.

Kampen om sejren i US Masters ser ud til at skulle udkæmpes mellem amerikanske Scottie Scheffler, der har været brandvarm i 2022 og ligger nummer et på verdensranglisten, og australske Cameron Smith.

Scheffler og Smith gik i gang med fjerde runde søndag 20.40 dansk tid og følges ad rundt på banen. 25-årige Scheffler er ni slag under par, hvilket er tre slag bedre end Smith. Ingen af de to har før vundet en majorturnering.

Ud over en præmiecheck på hvad der svarer til 18,5 millioner danske kroner, får vinderen en grøn jakke som bevis på sejren og en plads i golfens historiebøger.

Hideki Matsuyama er forsvarende mester, men har lange udsigter til et nyt topresultatet. Japaneren startede fjerde runde i to slag over par på en delt 14.-plads.