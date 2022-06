Spillede med tumor i rygsøjlen: - Jeg har det ikke godt

Den amerikanske golfspiller Danielle Kang klarede cuttet til golfturneringen US Open med en tumor i rygsøjlen, fortæller hun

I øjeblikket spiller hun golf i USA, men for et par uger siden fandt 29-årige Danielle Kang ud af, at hun har en tumor i rygsøljen.

Det stopper hende ikke i at deltage i kvalifikationen til major-turneringen US Open.

Kang, der ligger nummer 12 i verden, har i et stykke tid kæmpet med smerter i ryggen og gennemgået flere undersøgelser. Dog er det stadig uklart om tumoren er god- eller ondartet, ligesom lægerne endnu ikke har fastlagt, om den er skyld i smerterne.

- Mit mål lige nu er at komme igennem den her uge. Jeg vil spille fire runder her og overgå kvalifikationsgrænsen, fortæller hun til AP.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Og det gjorde hun, hvorfor hun altså fik lov til at fortsætte i turneringen.

- Jeg har det ikke godt, men jeg spiller golf, og det er jeg glad for.

Når US Open er færdigspillet, senere i juni, sætter Kang kursen mod yderligere undersøgelser, og hun ved ikke, hvornår hun igen vender tilbage på PGA Touren.

