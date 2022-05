Spiller nedlagt af golfbold

Hvor stor er en golfbold?

Og hvor stor er en golfbane?

Og hvad er chancen for, at en professionel golfspiller rammer bolden så skævt, at den ryger over på et andet hul?

Svarene må være: Lille, meget stor og relativt lille.

Ikke desto mindre skete det natten til lørdag dansk tid, da finalefeltet i årets anden majorturnering, US PGA, blev afviklet i Tulsa, Oklahoma. Aaron Wise gik og ledte efter sin bold i roughen på syvende hul, da kollegaen Cameron Smith slog ud fra teen på andet hul ved siden af.

Det slag var ikke Smiths fineste i karrieren, og bolden slog et slag ind over til syvende fairway og med kurs direkte mod roughen og Aaron Wise.

'En lille hyletone'

Angiveligt nåede Smith at råbe 'fore', som det sig hør og bør, men vindens retning betød, at de fleste ikke hørte noget som helst.

Og så traf bolden Wise på tindingen.

Han gik i knæ, men ud over et mærke på hans kasket var der ikke noget at se. Wise fik dog først en flaske koldt vand og siden noget is at lægge på. For helt smertefrit var det trods alt ikke.

- Jeg var overrasket over, at min bold ikke var på fairway, og i næste nu, du ved, er der en lille hyletone i mit hoved, og jeg lå nede på fairway, sagde han efterfølgende til The Golf Channel.

- Selvfølgelig er der en masse adrenalin, når sådan noget sker. Så det handlede egentlig mest om at få pulsen ned og komme tilbage til normal for at få afviklet de sidste huller, sagde han og indrømmede, at han trods alt var lidt øm i skallen.

Tiger måtte dukke sig

Men det var så også det.

- Alle tilskuerne hørte det. Det var højlydt. Han var tydeligt rystet, da han skulle slå igen, tilføjede Joel Dahmen, der gik runden med Aaron Wise.

Og så tænker man, at det må være længe siden, noget tilsvarende er sket i international golf.

Men nej.

Det skete torsdag i samme turnering, da en tv-journalist blev ramt i ansigtet og måtte på hospitalet. Og så kan vi endda tilføje, at Tiger Woods af alle mennesker måtte dukke sig for ikke også at blive ramt af en bold.

Eller sagt med andre ord: Er du på banen til de to finalerunder ... så se dig for. Boldene flyver lavt!

Og Aaron Wise? Ja, han gik anden runde i 72 slag.

