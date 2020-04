Spillermail lækket: Varsler hårde tider

En intern mail sendt til spillerne på den europæiske golf tour fra administrerende direktør, Keith Pelley, er blevet lækket. Her varsler han hårdere tider for de godt forvænte spillere

Coronavirussen har med et ændret situationen i sportsverdenen.

Det kommer også til at få konsekvenser for spillerne på European Tour i golf.

Britiske The Telegraph er kommet i besiddelse af en e-mail sendt fra administrerende direktør, Keith Pelley, til tourens spillere.

Her varsler direktøren hårdere tider på den anden side af coronavirussen.

- Vores tour har de sidste år nydt en signifikant periode med vækst set på præmiepenge, spillernes muligheder og den generelle standard af vores events.

- Coronavirussens indtog har med et stoppet dette momentum, og det bliver på den baggrund nødvendigt at revurdere mange elementer, skriver Keith Pelley i mailen.

Direktøren fortsætter i brevet med at fortælle, at spillerne skal forberede sig på, at infrastrukturen af turneringerne kan se radikalt anderledes ud, når golfen igen kan genoptages efter coronavirussen.

- Mange af de ting, I er blevet vant til, såsom topklasse spiller lounger og chauffør-services, vil formentlig fremstå anderledes, hvis det overhovedet vil være til stede.

- Præmiepengene vil højst sandsynligt også være anderledes.

- Sandheden er, at pandemien vil komme til at få seriøse følger for Touren finansielt, skriver administrerende direktør, Keith Pelley.

Pokalerne vil formentlig ikke blive mindre i fremtiden, men det vil beløbet på checken helt sikkert være, fortæller administrerende direktør for den europæiske Golf Tour, Keith Pelley. Foto: Satish Kumar Subramani/Ritzau Scanpix

- Som tour bliver vi nødt til at træffe en række tunge beslutninger. Både på kort og lang sigt, skriver direktøren i mailen til spillerne.

Keith Pelley afslører i mailen også, at medarbejdere i nøglepositioner på Wentworth, hovedkontoret for den europæiske tour, har måtte gå ned i løn for nuværende.

Generelt trækker det op til voldsomt uvejr på greensene rundt om i Europa de næste sæsoner.

- Vær forberedte på, at 2021-kalenderen kan komme til at se meget anderledes ud end kalenderen for 2019 eller 2018.

- Det her, det er den nye virkelighed, skriver Keith Pelley.

Indtil nu vides det endnu ikke, hvornår det vil være muligt at genoptage den europæiske tour igen.

Onsdag 16. april skulle Maybank Championship i Malaysia være begyndt.

Se også: Golfens evige major-toer Doug Sanders er død - 86 år gammel

Se også: Internt notat viser: Satser på maj-genstart

Se også: I problemer efter selfie-skub

Se også: Sur over afvisning: Nu imponerer hun med brysterne