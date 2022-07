Splittet golffelt skal fejre jubilæum

Mens British Open-arrangøren forsøger midlertidigt at begrave golfsportens aktuelle stridsøkse i kølvandet på LIV Golf-tourens indtog, så er det svært for mange af spillerne ikke at lufte deres holdning.

Optakten til årets British Open har været præget af den splittelse, der er mellem spillerne, som er hoppet med på den lukrative LIV Golf-tour og så de spillere, der er forblevet loyale mod PGA Tour og DP World Tour.

- Jeg mener, at de har vendt ryggen til det, som har bragt dem til, hvor de er, sagde Tiger Woods blandt andet på sit pressemøde inden British Open, årets sidste golfmajor, om de afhoppede spillere.

British Open - også kendt som The Open - er verdens ældste turnering og afvikles i år for 150. gang.

Arrangøren har lagt vægt på, at man ønsker at holde fokus på fejringen af det unikke jubilæum på den legendariske bane i skotske St. Andrews. Men det har vist sig vanskeligt at holde splittelsen ude af rampelyset.

Mens PGA Tour og den europæiske DP World Tour har udelukket eller givet karantæne til alle spillere, som har valgt at deltage i de to første turneringer på den kontroversielle, nye golftour med saudiarabiske milliarder i ryggen, har British Open tilladt dem at stille op.

- The Open er golfens originale mesterskab, og siden det blev spillet første gang i 1860, har åbenheden været fundamental for dets troværdighed og unikke appel, har Martin Slumbers, direktør for British Open, forklaret om baggrunden for at lade LIV Golf-spillerne deltage.

Meget tyder på, at de afhoppede spillere, som har fået lov at deltage i British Open, har fået at vide, at de skal gøre alt for ikke at snakke om LIV Golf. Det er lykkedes ganske fint.

Til gengæld har spillerne, som er blevet på de to traditionelle golftours, ikke kunnet undlade at give deres mening til kende om kollegerne.

En af forhåndsfavoritterne, den firdobbelte majorvinder Rory McIlroy, blev på sit pressemøde blandt andet spurgt, om det var bedst, at en spiller, som ikke deltog i LIV Golf, vandt British Open.

- Ja, jeg mener, at det vil være bedst for spillet, lød svaret fra nordireren, som også over for BBC ærgrer sig over LIV Golfs indtog.

- Det splitter sporten, i stedet for at vi holder sammen, mener McIlroy.

Han og andre kritikere af LIV Golf-touren frygter, at en triumf til en af spillerne fra den nye tour vil blive brugt til at skubbe touren endnu mere frem i lyset.

Den tidligere dobbelte vinder af British Open Greg Norman er i dag direktør for LIV Golf. Normalt er han som tidligere vinder blandt de inviterede til diverse begivenheder i forbindelse med turneringen. Men ikke i år.

For selv om Martin Slumbers har tilladt spillerne fra LIV Golf at deltage, så frygtede han og resten af ledelsen, at Normans tilstedeværelse ville fjerne fokus fra turneringen og jubilæumsfejringen.

Indtil videre har spillere som Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau og Brooks Koepka, der er hoppet over til LIV Golf, taget imod kollegernes slag i denne uge uden at slå tilbage.

Spørgsmålet er, om de vil fortsætte med det, hvis kollegernes kritik fortsætter fra torsdag til søndag, hvor turneringen spilles.

Tiger Woods lægger i hvert fald ikke skjul på, at han mener, LIV Golf med de store garanterede pengesummer til spillerne ødelægger sporten.

- Når de her spillere får så mange garanterede penge, hvad skal så være motivationen til at træne? Hvad skal være motivationen til at gå ud og gøre sig fortjent til det gennem hårdt arbejde, spørger han retorisk.

Den, der gør sig fortjent til titlen i årets British Open, står dog også til en pæn økonomisk gevinst. 18,5 millioner kroner er der til vinderen.

Alle spillere, som slutter i top-21, indkasserer en præmie, der svarer til over en millioner kroner.

Første runde af årets British Open indledes torsdag morgen. Finalerunden spilles søndag.

Nicolai Højgaard er eneste dansker med i turneringen.