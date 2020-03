Sportsstjernes hus ødelagt i flammehav

Fredag mistede Davis Love III sit hjem på St. Simons Island i staten Georgia.

Golfstjernen, der har vundet 21 sejre på PGA-touren, og hans kone, Robin, kom ikke noget til, da det hele gik op i flammer. Det fortæller blandt andet Golf Channel.

De var selv hjemme, da branden brød ud og foretog hurtigt nødopkaldet, men selvom der kom flere brandslukningskøretøjer til, kunne de ikke kontrollere ilden. Ifølge CNN ankom 16 brandmænd til stedet inden for få minutter, men kunne ikke få has på situationen,

Love har boet i huset i 20 år og er knust over at miste deres hjem.

- Alle i vores familie er kede af at miste vores hjem, der var fyldt med glæde og mange fantastiske minder. Det er en velsignelse, at alle slap af sted i sikkerhed og er uskadte, lyder det fra ham via Twitter.

Fotos: Glynn County Fire Rescue

- Vi er meget taknemmelige for, at de første, der ankom, gjorde så stor en indsats for at redde vores hjem.

- Vi ser på det i det store perspektiv, nu hvor vores samfund og resten af verden kæmper med en sundhedskrise af uset karakter, lyder det fra Love-klanen, der selvfølgelig refererer til coronavirussen, som lige nu har meget fart på i USA.

Foto: Brian Spurlock/Ritzau Scanpix

Glynn County Fire Rescue mener, at branden først opstod i garagen, men undersøgelserne er endnu ikke tilendebragt.

Den 55-årige amerikanske golfstjerne har to gange stået i spidsen for det amerikanske Ryder Cup-hold og er i golfens Hall of Fame.

