Stak europamester ihjel: Nu har han fået sin dom

Den hjemløse mand, der dræbte den lovende golfspiller Celia Barquín, skal bruge resten af sine dage bag tremmer.

I fredags fik han livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse.

Det skriver NBC News.

22-årige Collin Daniel Richards erklærede sig skyldig i mordet.

- På baggrunden af beviserne i denne sag, mener jeg, at dommen er passende, sagde dommer Bethany Currie efterfølgende.

I et brev til retten har Richards skrevet:

'Jeg vil have jer til at vide, at jeg oprigtigt angrer at have fjernet et liv fra samfundet, og endnu værre fra hendes elskende familie. Jeg vil have, at familien og I ved, at jeg er ked af det.'

Collin Daniel Richard kommer aldrig ud igen. Foto: Ritzau Scanpix

Stort talent

Celia Barquín blev fundet med adskillige knivstik i hovedet, halsen og andre steder på overkroppen, kort tid efter hun havde vundet europamesterskabet for amatører.

Hun læste til civilingeniør på Iowa State University, hvor hun brugte så meget tid på golf, at hun i juli kunne løfte trofæet som kvindelig europamester for amatører.

Ligesom hun også blev kåret som årets kvindelige atlet på Iowa State University.

Hun blev 22 år.

