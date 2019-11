Stjerne faldt om foran barnebarn: - Skræmmende

Det kom ud af det blå..

Jesper Parnevik havde en hyggelig stund med sit barnebarn, da chokket pludselig indtraf.

Den 54-årige golfstjerne legede med unge Atticus og stod lænede sig ind over ham, da han fik det mærkeligt.

- Da jeg skulle gå derfra, syntes børnene, at jeg svajede lidt og talte mærkeligt. Jeg mistede balancen og var ikke til at komme i kontakt med, siger Parnevik.

Han var faldet om foran øjnene på sit barnebarn.

Interviewet er givet til Expressen få dage efter den ubehagelige hændelse fandt sted.

Parnevik er tilbage efter at have været til hasteindlagt på sygehuset i kølvandet på den dramatiske episode. Konen blev ringet op, mens hun var ude med veninderne samme aften.

Og fluks gik turen til hospitalet i området Danderyd nord for Stockholm. Her blev de behandlet hurtigt og fornemt, påpeger ægtefællen Mia Parnevik over for svensk P4.

Men chokket har alligevel sat sine spor.

- Ja, det var lidt skræmmende. Det var en form for slagtilfælde, siger hendes mand til radiostationen.

Det kan være et symptom på stress, når sådanne sætter ind. Og der blev da heller ikke taget nogen chancer, da manden, som tidligere har været i top 10 i verden, kom under opsyn på hospitalet.

Lægerne foretog en række røntgen-undersøgelser af hjertet, ligesom han også blev testet for diabetes.

Men der var intet tegn på sygdom, og på sygehuset var den umiddelbare dom, at Parnevik var faldet om som følge af udmattelse.

- Jeg har kørt ganske hårdt på de seneste måneder. Jeg har konkurreret meget og haft mange søvnløse nætter som følge af fly og køreture til Göteborg, siger Parnevik til Expressen.

Han tager episoden som en advarsel fra kroppen og vil tage det roligere i den nærmeste fremtid.

