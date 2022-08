Stjerne i kontroversielt skifte

Endnu en prominent golfspiller dropper PGA Touren for i stedet at deltage i den saudiarabisk finansierede turneringsserie LIV Golf.

Denne gang er det British Open-vinderen, 29-årige Cameron Smith, der slutter sig blandt deltagerne på LIV Golf.

Det bekræfter den omstridte turneringsarrangør tirsdag på Twitter.

Den australske superstjerne er i øjeblikket rangeret som nummer to i verden.

Der har længe været rygter om, at Cameron Smith overvejede et skifte. Nu er det sket officielt.

Som verdenstoer er han den højest rangerede spillere til at lave skiftet. Han er desuden den første spiller fra verdens top-10 til at gøre det.

I lighed med flere andre af golfens største navne er Cameron Smith blevet tiltrukket af de uhørt store præmiepenge, som LIV Golf kan tilbyde.

Samtidig lokker LIV også med store summer bare for at få verdensstjernerne til at stille op.

Den nye turneringsaktør har dog splittet golffeltet. På den ene side står spillerne på PGA Tour og DP World Tour (tidligere European Tour), mens udbryderne står på den anden side.

Det er spørgsmål om moral, 'beskidte' millioner, traditioner og nytænkning, der adskiller spillerne.

LIV Golf er økonomisk støttet af en offentlig saudiarabisk investeringsfond.

Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at 'sportswashe' dets internationale omdømme.

Begrebet sportswashing dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

