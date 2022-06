Stjerne kapper båndet

Den tidligere verdensetter og dobbelte majorvinder Dustin Johnson har valgt at forlade den amerikanske PGA Tour.

Det sker, efter at amerikaneren har bekræftet sin deltagelse i den kontroversielle og omdiskuterede golftour LIV Golf med saudiarabiske milliarder i ryggen.

Det oplyser Dustin Johnson på et pressemøde tirsdag. Tidligere har PGA Touren selv truet med at ekskludere spillere, der vælger LIV Golf.

Med tirsdagens beslutning kommer Dustin Johnson en ekskludering i forkøbet.

Han forklarer sit valg med, at han gør det, der er bedst for ham selv og familien.

- Lige nu er det vanskeligt at sige, hvad konsekvenserne bliver, men jeg har sagt mit medlemskab op på PGA Touren. Jeg kommer til at spille her for nu, det er planen, siger Dustin Johnson.

Som tidligere majorvinder har Dustin Johnson automatisk adgang til majorturneringer, men det er endnu usikkert, hvordan PGA Touren vil håndtere det.

- Forhåbentlig vil de lade os få lov til at spille dem. Jeg har adgang til dem og har tænkt mig at spille dem, så længe jeg ikke får andet at vide, siger Dustin Johnson.

Uden medlemskab af PGA Touren ryger deltagelsen i Ryder Cup, som er en turnering mellem USA og Europa. Det ærgrer ham.

- Det var en vanskelig beslutning. Alt kan ændre sig, og forhåbentlig vil det blive sådan, at vi kan deltage.

- Ryder Cup betyder meget for mig, og jeg håber at få mulighed for at repræsentere mit land igen, siger Dustin Johnson.

Han er ikke den eneste prominente golfspiller, som har takket ja til LIV Golf.

Også store navne som Sergio García, Phil Mickelson og Lee Westwood deltager i turneringen, som har historiens største præmiepulje i golf.

Intet mindre end knap 174 millioner kroner skal fordeles mellem de 48 deltagere. Små 28 millioner kroner går til vinderen.

LIV Golf-serien er et nyt tiltag, som har mødt stor skepsis for sine tætte bånd til Saudi-Arabien, hvis syn på menneskerettigheder ofte kritiseres i Vesten.

Serien er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af det saudiarabiske styre.

Det har fået kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.