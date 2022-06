Stjerne overrasker: Kunne ikke modstå saudiarabisk pengetank

Den kontroversielle og omdiskuterede golftour LIV Golf med saudiarabiske milliarder i ryggen ser dagens lys på Centurion Club i Nordlondon fra 9. juni.

Det bliver med overraskende prominent deltagelse fra den tidligere verdensetter og dobbelte majorvinder Dustin Johnson.

Amerikaneren svor tilbage i februar troskab mod PGA Tour, som har taget skarp afstand fra den nye, konkurrerende tour. Men da deltagerlisten til den første LIV Golf-turnering blev offentliggjort natten til onsdag dansk tid, var Johnson på den.

Han er den ene af to top-20-spillere, som er med i turneringen, der afvikles over blot 54 huller i stedet for de normale 72 huller. Den anden spiller er sydafrikaneren Louis Oosthuizen.

Pengene blev alligevel for store for Dustin Johnson. Foto: Ritzau Scanpix

Også store navne som Sergio García, Charl Schwartzel og Lee Westwood deltager i turneringen, som har historiens største præmiepulje i golf.

Intet mindre end knap 174 millioner kroner skal fordeles mellem de 48 deltagere. Små 28 millioner kroner går til vinderen.

LIV Golf-serien er et nyt tiltag, som har mødt stor skepsis for sine tætte bånd til Saudi-Arabien, hvis syn på menneskerettigheder ofte kritiseres i Vesten.

Serien er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af det saudiarabiske styre.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså, metoden hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.

Den amerikanske stjerne Phil Mickelson kom i stor modvind, da han tidligere talte for projektet. Han er dog ikke med i turneringen, da han aktuelt tager en pause fra sporten efter den store tumult, som hans udtalelser afstedkom.

Den tidligere stjernespiller Greg Norman er direktør for LIV Golf. Han fortalte for nylig, at Public Investment Fund havde bevilget yderligere 14 milliarder kroner, så man kan nå op på 14 årlige turneringer i 2024 og 2025.

En anden legende i skikkelse af Jack Nicklaus har fortalt, at han blev tilbudt mere end 700 millioner kroner for at lægge navn og ansigt til projektet.

Han takkede dog nej. Han har erklæret sin støtte til den amerikanske PGA Tour.