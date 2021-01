Stjerne på flugt: Jagtet af Interpol

Golfspilleren Angel Cabrera bliver snart hevet med til sit hjemland, hvor han står over for alvorlige anklager om to gange hustruvold

Engang var han nummer ni i verden og vandt US Open og Masters, men i dag er Angel Cabrera på flugt og jagtet af Interpol.

Han ønsker ikke at komme hjem til hjemlandet Argentina, for der venter en retssag, hvor han er anklaget for hustruvold af sine to eks-koner.

Det fortæller det argentinske medie Clarin.

Hans turistvisum til USA udløber om under to uger, og møder han op for at få det forlænget, vil han blive arresteret og udleveret til myndighederne i Córdoba, der fører sagen.

Cabrera har ikke ligefrem lyst til at vende tilbage til hjemlandet. Foto: David Goldman/Ritzau Scanpix

For få dage siden udsendte højeste retsinstans i regionen en erklæring om, at to af hans anmodninger var afvist. Han havde blandt andet ønsket at vidne uden at blive varetægtsfængslet, men det bliver der ikke noget af.

- Han ler af dommerne og den internationale arrestordre.

- Han har gjort nar af retssystemet og konstant truet sine tidligere partnere. Han sagde endda, at han ville tage et fly og dræbe hende, siger Carlos Nayi, der er advokat for den ene kvinde til Clarin.

Han gav endda medierne adgang til den optagede samtale.

- Nu er tiden for retfærdighed kommet, og han mangler bare at blive anholdt, så retssagen kan begynde. Cabrera er en fare for hele samfundet

Der kræves seks års fængsel til den 51-årige golfstjerne.

I USA har han senest spillet med i PURE Insurance Championship, men fik efteråret ødelagt af en håndskade, som han blev opereret for i oktober.

Nu må han nok vente endnu længere med et comeback, men det virker til at være det mindste af hans problemer.

