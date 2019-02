Stjernen chokerer: Jeg drak hver dag

På sine bedste dage var han en af klodens bedste golfspillere, og han var et sølle slag fra at besejre Tiger Woods i en sand gyser af en playoff-runde i 2008.

Men nu fortæller Rocco Mediate, at hans karriere, der varede fra 1985 til 2013 (!) også havde en anden side.

For Mediate drak. Alkohol.

Og han drak hver dag.

Først i oktober 2017 stoppede han. Fra den ene dag til den anden. Da var det gået op for ham, at det på et eller andet tidspunkt ville få konsekvenser for ham.

Til Golf Channel fortæller den altid omgængelige og åbenmundede stjerne om sit enorme forbrug af alkohol gennem karrieren.

- Selvfølgelig har jeg det (drukket på banen, red.). Det var helt normalt for mig. Det var bare et dagligt ritual, kan man sige. Man kan snige det ind mange steder. Var det så hver gang? Nej. Men stort set, når smerten kom, siger han med henvisning til de rygproblemer, han døjede med en årrække.

- Jeg kan ikke fortælle dig, om der var en dag frem til oktober (2017, red.), hvor jeg ikke drak. Jeg vidste dér, at det før eller siden ville få ram på mig, fortæller han.

Mediate er i dag blevet 56 år og er stadig aktiv på PGA Tourens såkaldte Champions Tour for bedagede golfstjerner, der måske ikke lige hiver en 66'er hjem på hver runde, men som stadig leverer golf af høj klasse.

Lidt hovedpine i fire timer

Forinden nåede han at vinde seks turneringer på PGA Touren i USA.

Fra den ene dag til den anden stoppede han misbruget. Og det var forholdsvis enkelt at gøre.

- Jeg havde ikke brug for alkohol, jeg ville bare ha' det. Jeg nød det. Så enkelt var det. Jeg orkede ikke nogen form for behandling eller rehabilitering. Jeg havde lidt hovedpine i omkring fire timer. Og det var det. Slut, fortæller han.

Da Tiger Woods i 2017 blev anholdt for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand, blev Mediate ikke forarget. Bestemt ikke.

- Da det skete, tænkte jeg 'Mm-hmm, yeah. Jeg blev bare ikke snuppet'. Men når det kommer til den slags smerte, vil du helt grundlæggende gøre, hvad der skal til, for at du kan sige 'Åh, det føles bedre', forklarer han.

Hans finalerunde mod Tiger Woods på Torrey Pines i Californien den mandag i 2008 huskes fortsat af mange golfentusiaster.

Efter at være sluttet helt lige på finalerunden søndag, måtte de to stjerner igennem 18 huller om mandagen, hvor Mediate på et tidspunkt var hele tre slag bagud, men på bare tre huller fik udlignet og sikret en ekstraordinær playoff-runde. Her var Woods dog iskold og sænkede et put for par, mens Mediate via et bunkerslag endte med en bogey.

Billederne herunder viser hvor lettet og glad Woods var over den sejr, der foreløbig var hans sidste Major-triumf.

Foto: Matt Sullivan/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Robert Galbraith/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Robert Galbraith/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

