Stjernens baby-lykke: Tør sige farvel nu

Rory Mcllroy er blevet far til en lille pige, og efter at have været i venteposition kan golfstjernen nu deltage i PGA Tourens sæsonafslutning, hvor der er 94 mio. kr. til vinderen

Golfstjernen må gå rundt og være ekstra glad i disse dage.

Mandag blev irske Rory Mcllroy og amerikanske Erica Stoll forældre til den lille pige Poppy, og som nybagt far kan Mcllroy deltage i PGA Tours sæsonafslutning i amerikanske Atlanta, hvor han er forsvarende mester.

Her er den samlede præmiesum på 46 mio. dollars. 15 mio. af dem går til vinderen. Det svarer til 94 mio. kr.

Penge, som har nu er klar til at jagte.

- Heldigvis er Ericas mor og søster hos hende i øjeblikket, så hun får masser af hjælp, og jeg føler, at jeg lidt bedre kan forlade dem for at spille her i denne uge, siger Mcllroy ifølge The Irish Times.

- Det har været svært at tænke på golf de sidste dage, fordi jeg har været så fokuseret på at sikre, at alt er okay derhjemme.

På det sociale medie Twitter fortæller golfspilleren, at alle har det godt.

'Hun er bestemt vores livs kærlighed. Mor og baby har det godt. Et stort tak til de ansatte på Jubiter Medical Center og doktor Sasha Melendy for at tage sig fantastisk af os.'

Selvom 31-årige Mcllroy ikke får succes ved turneringen, kan man nok næppe finde en mere glad golfspiller i Atlanta i disse dage.

