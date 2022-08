Stjernens bitre melding efter triumf

Henrik Stenson var jublende glad for sin sejr i New Jersey, men han kunne ikke lade være med at sende en lille stikpille også

Han kommer sandsynligvis ikke til at lide økonomisk nød igen, Henrik Stenson, efter han besluttede at deltage i LIV Golf-touren.

29 millioner kroner vandt han, da den omdiskuterede og stærkt kritiserede tour afviklede sin tredje turnering denne weekend. Og det kan man så lægge oveni de knap 50 millioner kroner, han har fået for at være med hele sæsonen.

Men det har haft sin pris for svenskeren og de øvrige stjerner, der har ladet sig lokke af de enorme summer: Udelukkelse fra PGA Tour og DP World Tour. Og for Stenson yderligere den konsekvens, at han har fået frataget hvervet som Ryder Cup-kaptajn.

Noget af det helligste i international golf.

Netop dét faktum refererede han tydeligt til, da han blev interviewet efter sejren i New Jersey.

- Jeg synes godt, vi kan blive enige om, at jeg spillede som en kaptajn, kom det tørt.

- Jeg har været glad for at spille her. Det har været travle ti dage, og jeg er ekstremt stolt over, at jeg formåede at holde fokus, sagde han med henvisning til afslutningen, hvor det nær var gået galt.

På næstsidste hul missede han green på andet slag - men formåede at bevare roen og fik par efter et langt put. Derefter var han køligheden selv og lukkede og slukkede på 18. hul

- Det har været lidt turbulent for mig at komme hertil. Jeg har ikke vundet i flere år, så presset føles ekstra, når du pludselig spiller med om sejren, kom det.

