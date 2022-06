Stopper titel-tørke med tredje major

Hun havde ikke vundet en golfturnering siden oktober 2018 og en major siden 2016.

Derfor var sydkoreaneren In Gee Chun lykkelig efter triumfen ved majorturneringen KPMG Women's PGA Championship i USA søndag.

Det var hendes tredje major i karrieren efter sejrene ved US Open i 2015 og Evian Championship i Frankrig året efter.

- Det betyder bare meget, for jeg havde ikke vundet noget i over tre et halvt år. Mine loyale fans i Sydkorea blev ved med at tro på mig, uanset hvordan jeg gjorde det, siger In Gee Chun ifølge AFP.

27-årige In Gee Chun vandt med et enkelt slag ned til amerikaneren Lexi Thompson og australieren Minjee Lee.

Samlet endte In Gee Chun over de fire dage i fem slag under banens par, men både lørdag og søndag var hun ved at formøble et stort forspring. Forspringet lød på hele seks slag efter de første to runder.

Med runder i tre slag over par både lørdag og søndag lod sydkoreaneren det nærmest være op til rivalerne, om de ville tage titlen.

Minjee Lee og især Lexi Thompson var også nær ved at tage sejren. Efter de første ni huller søndag snuppede Lexi Thompson pludselig føringen med to slag ned til In Gee Chun.

Men Lexi Thompson fejlede flere gange med putteren, og det kostede hende sejren.

In Gee Chun overtog igen føringen og tog titlen og en præmiesum på 1,35 millioner dollar. Det svarer til 9,5 millioner danske kroner.