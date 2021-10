Stor dansk overraskelse lurer

Golfspilleren Jeff Winther er tilbage på førstepladsen ved Mallorca Open før sidste runde.

Den 33-årige dansker rykkede lørdag en enkelt placering frem og overtog atter førerpositionen efter et døgn på andenpladsen.

Winther har nu et forspring på to slag til den nærmeste forfølger, spanieren Jorge Campillo, med 18 huller tilbage.

Danskeren kunne notere otte birdies på sit scorecard og gik lørdagens runde i 62 slag - otte under banens par.

Københavneren, der aldrig tidligere har vundet en turnering på European Tour, har foreløbig efterladt et stærkt indtryk på den spanske ferieø.

Han indledte torsdag turneringen med en runde i 62 slag - nøjagtig som det var tilfældet lørdag - hvilket rakte til en førsteplads.

En tredobbelt bogey på andendagen resulterede i en runde i 71 slag - et enkelt over par - hvilket sendte ham en enkelt placering tilbage i den samlede stilling.

Landsmanden Joachim B. Hansen er på 14.-pladsen ni slag efter Jeff Winther.

Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen deltager også i weekendens finalerunder, men duoen er endnu længere tilbage i feltet.

Mallorca Open er en helt ny turnering, og foreløbig er det planen, at den skal være en engangsforestilling.

Det er første gang, at ferieøen er vært for et arrangement på European Tour, siden den sidste udgave af Iberdrola Open blev spillet i 2011.