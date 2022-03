Stor dansk triumf: Nanna Koerstz Madsen vinder i Thailand

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen har skrevet sig ind i historiebøgerne.

Som den første dansker nogensinde vandt hun søndag en turnering på kvindernes lukrative og prestigefyldte LPGA Tour.

Efter at have vist storspil og været med i topstriden hele ugen kunne hun efter en dramatisk afslutning sikre sejren i Honda LPGA Thailand med en eagle på andet omspilshul.

Ud over æren scorer hun også den største bid af turneringens samlede præmiepulje på 1,6 millioner dollar, hvilket svarer til lige over 10,8 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter videoen...

SÅDAN! Nanna Koerstz Madsen vinder LPGA-turnering som første dansker

Hun nåede ellers at skabe unødvendig spænding om udfaldet. Hun førte med to slag før sidste hul, men sendte så bolden helt op på tilskuerpladserne i klubhuset. Danskeren vidste ikke, hvor bolden var blevet af, men tv-billederne viste, at den lå ved siden af en barstol på en altan.

Siden havde hun heller ikke helt styr på sit indspil og sine putts. Danskeren puttede for turneringssejren, men missede. Hun endte med at sætte to slag til, så hun måtte i omspil med kineseren Xi Yu Lin.

Omspillet foregik ligeledes på det skæbnesvangre 18. hul. I første forsøg brugte duellanterne lige mange slag, men anden gang kunne danskeren sikre sejren med et køligt putt for en eagle. Efterfølgende blev hun overdænget med øl af glade kolleger og konkurrenter.

Den 27-årige dansker førte allerede, da hun gik ud på sidste runde, og hun fik tanket selvtillidskontoen helt op ved at indlede søndagen med en eagle og en birdie på de to første huller.

Tilløbet til sejren endte dog med at blive længere end forventet. For tredje dag i træk måtte runden nemlig suspenderes i en periode på grund af lynnedslag i området.

Runden var afbrudt i lidt mere end 2 timer og 30 minutter, og imens kunne Nanna Koerstz Madsen tænke på, at hun med seks huller tilbage havde en føring på to slag til den nærmeste konkurrent, kineseren Xi Yu Lin.

Efter at være kommet tilbage på banen fortsatte hun storspillet, og da hun selv lavede en birdie, mens kineseren lavede en bogey, lød forspringet på fire slag inden de sidste fire huller.

Inden 18. hul var afstanden reduceret til to slag, og de blev også sat over styr. Helt galt gik det dog ikke på Siam Country Club nær Pattaya, for efter to hullers omspil kunne Nanna Koerstz Madsen til sidst række armene i vejret efter en nervepirrende dag på golfkontoret.

Turneringen i Thailand var stærkt besat og havde deltagelse af flere spillere fra verdensranglistens top-10.

Nanna Koerstz Madsen ligger selv nummer 55 i verden, men hun kan se frem til at springe opad, når ranglisten opdateres mandag.

Emily Kristine Pedersen deltog også i turneringen, men havde en sløj sidste runde, da hun gik et slag over par. Dermed endte hun på en delt 51.-plads.