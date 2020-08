Stor dansk triumf

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen har for anden gang i karrieren vundet en turnering på Ladies European Tour. Søndag vandt hun således Czech Open.

Det var på trods af, at hun spillede en mindre god tredje og sidste runde, men i kraft af at hun havde en føring på seks slag inden sidste runde, kom hendes sejr alligevel i hus.

Det nåede dog at blive spændende, inden 24-årige Emily Kristine Pedersen vandt turneringen med fire slag ned til østrigske Christine Wolf på andenpladsen.

På første halvdel af de 18 huller førte Pedersen det meste af tiden med komfortable fem slag, men så begyndte hun at blive presset bagfra. Da danskeren manglede fire huller, var forspringet skrumpet til to slag ned til Wolf.

Efter 16. hul førte Pedersen kun med ét slag, og så var der lagt op til en nervepirrende afslutning, men danskeren holdt hovedet koldt og leverede så en vital birdie på 17. hul, så hun inden sidste hul igen førte med to slag.

På 18. hul lavede Pedersen så en eagle, og dermed endte hun alligevel med at vinde med fire slag ned til Wolf.

Ud over den eagle lavede hun tre bogeys og to birdies og sluttede dermed dagen i ét slag under par og sammenlagt 16 slag under par.

Generelt har den 24-årige golfspiller fra Smørum vist storform efter fem måneders coronapause.

Hun genoptog sæsonen med at blive nummer to i Scottish Open efter at have været i omspil om sejren, og derefter blev hun delt nummer 11 i majorturneringen British Open, og søndag strøg hun så helt til tops.

Pedersens første triumf på Ladies European Tour kom i hus ved India Open i 2015. Samme år blev hun kåret som Rookie of the Year på European Tour.

Også Linette Littau Dürr Holmslykke deltog i Czech Open. Hun sluttede på en delt 26.-plads i fire slag under par.

