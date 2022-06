Stor slutspurt sender finne til tops på beskeden danskerdag

Efter lørdagens næstsidste runde var finske Kalle Samooja placeret som nummer 22 i DP World Tour-turneringen Porsche European Open.

Efter søndagens sidste 18 huller var han pludselig på førstepladsen og vandt golfturneringen i Hamburg med en imponerende slutspurt.

Han drønede i løbet af eftermiddagen forbi konkurrenterne med en runde i otte slag under par. På den måde leverede han den bedste runde af alle i den fire dage lange turnering.

Det var første gang i karrieren, at den 30-årige finne løb med en sejr på DP World Tour, som tidligere gik under navnet European Tour.

Den bedste dansker blev Niklas Nørgaard Møller, som efter anden runde var helt oppe som nummer tre.

Siden er han dumpet stille og roligt ned i stillingen, og efter søndagens sidste runde landede han på en placering som delt nummer ti.

Både lørdag og søndag har den 30-årige dansker været et stykke fra at leve op til det niveau, han viste fredag, hvor han gik de 18 huller i fem slag under par.

Søndag diskede han godt nok op med tre birdies og en eagle, men det endte også med tre bogeys og en dobbeltbogey. Det betød, at han sluttede dagen i par og turneringen i ét slag under par.

Foruden Niklas Nørgaard Møller havde tre danskere klaret cuttet til weekendens finalerunde.

Rasmus Højgaard og Thorbjørn Olesen sluttede begge som nummer 51 i 7 slag over par, mens Jeff Winther sluttede som nummer 63 i 9 slag over par.