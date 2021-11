Stor tour skifter navn

Havneselskabet DP World fra Dubai køber retten til European Tours navn.

Det oplyser organisationen bag golftouren på sin hjemmeside.

Det betyder, at European Tour fra 2022-sæsonen kommer til at gå under navnet DP World Tour.

Havneselskabet kommer til at garantere præmiepuljer på minimum to millioner dollar svarende til knap 13 millioner kroner i alle turneringer på touren.

Næste års sidste turnering, DP World Tour Championship, vil desuden have en rekordstor præmiepulje på 10 millioner dollar svarende til knap 65 millioner kroner.

- Hele økosystemet omkring vores Tour vil blive styrket af denne utroligt betydningsfulde aftale, og det har været afgørende for os og DP World, siger Keith Pelley, administrerende direktør i organisationen bag European Tour.

DP World Tour kommer til at bestå af minimum 47 turneringer. Det er samme antal, som European Tour bestod af, i årene før coronapandemien sørgede for aflysninger og udsættelser.

Der skal spilles i 27 forskellige lande, og der vil opstå nye turneringer i De Forenede Arabiske Emirater, Japan, Sydafrika og Belgien.

DP World Tour vil desuden komme til at bestå af tre turneringer, som arrangeres i samarbejde med den største amerikanske tour, PGA Touren. Det bliver Scottish Open i Skotland og Barbasol Championship og Barracuda Championship i USA.

Det er langtfra første gang, at en virksomhed eller aktør fra De Forenede Arabiske Emirater eller de øvrige oliestater i området gør deres indtog på den europæiske scene.

For nylig blev Premier League-fodboldklubben Newcastle købt af et konsortium fra Saudi-Arabien.

2022-sæsonen på DP World Tour indledes allerede i 2021. Det sker ved Joburg Open i Sydafrika senere på måneden.