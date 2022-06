Straffer verdensstjerner med store bøder

En række golfspillere kan se frem til en bøde på 100.000 pund (870.000 kroner) og en suspendering fra de kommende turneringer på DP World Tour.

Det oplyser touren, som tidligere gik under navnet European Tour, på sin hjemmeside fredag.

Der er nærmere bestemt tale om de spillere, der deltog i den første turnering på den nye og udskældte tour LIV Golf tidligere i juni.

Når man er medlem af DP World Tour, spiller man under et regelsæt, som kræver, at man skal have tilladelse til at spille på andre tours.

Det var der en række spillere, der ikke havde fået, da de stillede op til den første turnering på LIV Golf-touren, som har fået kritik, fordi den med støtte fra Saudi-Arabiens uendeligt dybe pengetank lokker spillere med store præmiepuljer.

- Enhver handling, man foretager sig i livet, har konsekvenser, og det er ikke anderledes i professionel sport. Særligt hvis man vælger at bryde reglerne.

Risikerer yderligere konsekvenser

- Det er, hvad der er sket for flere af vores medlemmer her, siger Keith Pelley, der er direktør for DP World Tour.

De pågældende spillere får altså en kontant bøde, ligesom de bliver suspenderet fra turneringerne Scottish Open, Barbasol Championship og Barracuda Championship.

Hvis de overtræder reglerne igen, kan det få yderligere konsekvenser, lyder det. Næste afdeling af LIV Golf går i gang 30. juni i Portland, USA.

Flere spillere har vendt PGA Tour og DP World Tour ryggen, efter at LIV Golf har set verden. Det gælder blandt andre store stjerner som Dustin Johnson, Lee Westwood, Phil Mickelson, Ian Poulter og Bryson DeChambeau.

