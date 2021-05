Sublim 2020-sæson sikrer Emily Pedersen Den Gyldne Golfbold

En fantastisk 2020-sæson fra den danske golfspiller Emily Kristine Pedersen blev mandag aften belønnet.

25-årige Pedersen fik overrakt prisen for årets danske golfpræstation i 2020 ved en ceremoni i Holstebro Golfklub.

Prisen 'Den Gyldne Golfbold' uddeles af Sportsjournalisternes Golf Klub, og det er anden gang, at Emily Kristine Pedersen bliver hædret med prisen.

Hun vandt prisen foran Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen.

Prisen skulle oprindeligt være uddelt sidste år, men på grund af coronapandemien blev den generalforsamling, hvor vinderen skulle udpeges, udskudt.

Emily Kristine Pedersen modtager prisen efter en flot 2020-sæson, hvor det blev til fire individuelle sejre på World Touren.

Hun tangerede derudover det bedste danske resultat nogensinde på LPGA Touren med en andenplads ved Scottish Open og opnåede karrierens bedste resultat i en major med en 11.-plads ved British Open.

Hun blev desuden kåret til årets spiller på kvindernes European Tour.

De flotte resultater kommer efter et par år i golfskyggen, hvor den unge dansker havde svært ved at få sit spil til at fungere.

Det resulterede i, at hun ikke fik lov til at stille op til LPGA Touren. I stedet vendte hun hjem til Europa for at genfinde formen, og sidste års præstationer satte streg under, at missionen lykkedes.

Derfor var Emily Kristine Pedersen også ekstra glad for hæderen mandag.

- Det betyder også noget for mig, at det her sker efter et par år, hvor jeg har kæmpet, siger hun til Dansk Golf Unions hjemmeside.

- At det, jeg har gjort, så kan blive kåret til årets danske golfpræstation, er et tegn på, jeg er på toppen igen.

Emily Kristine Pedersen modtog også prisen i 2013, efter at hun som blot 17-årig vandt EM for amatører.