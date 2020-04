Sur over afvisning: Nu imponerer hun med brysterne

Når man ikke kan få lov til at hjælpe golfsporten ved at være deltager ved velgørenhedsturneringer, så må man forsøge på sin egen måde.

Det må man sige, at 26-årige Paige Spiranac i hvert fald forsøger på.

Hun har tidligere klaget højlydt over, at hun på grund af sin 'udskæring' bliver set anderledes på i golfsporten og for eksempel derfor ikke må bidrage med sine golfevner til velgørenhedsturneringer.

Nu har hun i stedet givet en forsmag på, hvilke trick-skud den barmfagre blondine har gemt i 'ærmet'.

Det gør hun på sin Instagram-profil, hvor hun har mere end 2.3 millioner følgere.

Se videoen hvor hun bla. putter med sin kavalergang nedenunder

- Jeg elsker at putte, fordi det handler om følelsen og selvtillid.

- Der er ingen rigtig eller forkert måde at holde putteren.

- Her er nogle af mine favoritter, lad mig vide, hvis jeg har misset nogle, skriver Paige Spiranac som tekst til sit lille opslag.

Umiddelbart ser det da også ud til, at den yndige dame har styr på, hvor golfbolden skal hen. Ved samtlige puts går kuglen i hul.

Paige Spiranac indstillede sin professionelle golfkarriere i 2016.

Hun havde en noget mere succesfuld karriere på college i USA, men slog aldrig igennem i proturneringerne.

I 2016 valgte hun derfor at fokusere mere på sit brand, der primært foregår på de sociale medier.

