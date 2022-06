Suspenderer superstjerner

De første slag ved LIV Golfs nye turnering er knapt blevet slået, inden den amerikanske PGA Tour har suspenderet 17 af de spillere, som deltager ved turneringen.

Den saudi-støttede turnering har deltagelse af flere store navne. Heriblandt er den seksdobbelte major-vinder Phil Mickelson, den dobbelte major-vinder Dustin Johnson og de europæiske Ryder Cup deltagere Ian Poulter, Lee Westwood og Sergio Garcia.

'Disse spillere har truffet deres valg af hensyn til deres egne økonomier,' siger Jay Monahan, kommissær for PGA Touren, ifølge et notat som ESPN har fået fat i.

Monahan skriver desuden, at spillere som fremover deltager ved LIV turneringer, ikke er berettiget til at deltage i PGA Touren eller andre turneringer, som hører under organisationen.

Saudiarabiske millioner

LIV Golf er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.

Der er planlagt otte turneringer i den nye serie i år.

I hver af de syv første turneringer spilles der om en samlet pulje på cirka 174 millioner kroner, hvoraf vinderen får 28 millioner kroner. Spilleren, der ender på sidstepladsen, får cirka 830.000 kroner.

Den samlede individuelle vinder af serien får desuden 210 millioner kroner, mens der i ottende event spilles om i alt 350 millioner kroner i en holdkonkurrence.

De udelukkede spillere kan stadig stille op i US Open, der afvikles i næste uge, og andre majorturneringer, da de ikke arrangeres af PGA.

--------- SPLIT ELEMENT ---------