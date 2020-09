Suveræn sejr i US Open

Golfspilleren Bryson DeChambeau vandt søndag majorturneringen US Open i suveræn stil.

Den 27-årige amerikaner tog sejren med et forspring på hele seks slag til den næstbedste, stortalentet Matthew Wolff, der ellers lå foran den senere vinder før den afsluttende runde.

DeChambeau var den eneste, der formåede at spille til under par efter fire konkurrencedage på den svære bane i Mamaroneck i delstaten New York.

Forud for sejren havde Bryson DeChambeau vundet seks turneringer på PGA Touren, men søndagens triumf er karrierens første i en major og udløser en pengepræmie på godt 14 millioner kroner.

21-årige Matthew Wolff må nøjes med 8,5 millioner kroner for andenpladsen. Den unge amerikaner gik ind til søndagens 18 huller med et forspring på to slag til landsmanden DeChambeau.

De to spillere fulgtes rundt, men det begyndte hurtigt at tippe DeChambeaus vej. Efter de fem første huller havde han kæmpet sig op på førstepladsen, og det ændrede sig ikke.

Bryson DeChambeaus scorecard viste til sidst 67 slag - tre under par - for dagen, mens Matthew Wolff brugte otte slag mere.

19-årige Rasmus Højgaard deltog som den eneste dansker i majorturneringen, men teenageren klarede ikke cuttet til weekendens finalerunder.

