Svensker må give afkald på førerposition i US Open i golf

Collin Morikawa og Joel Dahmen indtager en delt førsteplads i fem slag under par efter anden runde af US Open i golf.

De to amerikanere er ét slag bedre end den forsvarende mester Jon Rahm og nordireren Rory McIlroy.

Rahm og McIlroy deler tredjepladsen med Hayden Buckley, Aaron Wise og Beau Hossler alle fra USA.

Den 34-årige svensker David Lingmerth, der er med på et afbud, havde kortvarigt føringen, men ligger nu på en delt 16.-plads efter fire bogeys på de sidste seks huller.

Collin Morikawa gik fredagens runde i 66 slag, hvilket er fire under banens par. Han formåede at lave birdies på hul 1, 8, 12, 14 og 17, men lavede også en enkelt bogey på hul 4.

Joel Dahmen gik runden i 68 slag. Han lavede birdies på hul 1, 5, 8 og 15 og bogeys på hul 2 og 10.

Danmarks eneste repræsentant i golfmajoren klarede ikke cuttet til weekendens runder.

Thorbjørn Olesen leverede godt nok to birdies i løbet af de 18 huller fredag, men også hele seks bogeys og en dobbeltbogey.

Det gav ham en samlet score på seks slag over par for runden, og kombineret med torsdag, der heller ikke var prangende, slutter han derfor med en samlet score på 11 slag over par.