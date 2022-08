Sydafrikaner vinder British Open efter dramatisk omspil

Sydafrikaneren Ashleigh Buhai vandt søndag kvindernes britiske golfmajor, British Open, der bliver spillet på Muirfield-banen uden for Edinburgh.

Det skete efter en spændende afslutning, hvor Ashleigh Buhai og Chun In-gee måtte igennem flere hullers omspil.

Ashleigh Buhai havde et forspring på fem slag til andenpladsen inden søndag, og hun var stadig i vinderposition inden turneringens fire sidste huller.

Men på 15. hul måtte hun notere sig en tredobbelt bogey, og så var forspringet smuldret. Faktisk var hun den i top-20, der gik den dårligste runde søndag.

Hun lå nu side om side med sydkoreaneren Chun In-gee, og det samme var tilfældet efter 18 huller. Dermed måtte de to i omspil for at finde vinderen.

Her måtte der tages fire huller i brug, inden en lettet Ashleigh Buhai i den skotske skumring kunne tage sejren.

Det danske islæt i finalerunderne, Emily Kristine Pedersen, sluttede turneringen på en delt 22.-plads.

Søndag gik hun den sidste runde i 72 slag, et slag over banens par. Samme resultat havde hun lørdag, mens hun gik de to første runder i 70 slag.

Dermed sluttede hun turneringen i par efter en søndag med tre birdies, to bogeys og en dobbeltbogey.

Nicole Broch Estrup og Nanna Koerstz Madsen deltog også i turneringen, men klarede ikke cuttet til finalerunderne.