Sydkoreaner tager fusen på konkurrenter i golfmajor

Sydkoreaneren A Lim Kim kunne juble, da kvindernes US Open i golf blev afgjort mandag.

Med en forrygende afslutning på den udskudte fjerde runde tog hun fusen på resten af toppen og blev dermed vinderen af den 75. udgave af turneringen.

25-årige A Lim Kim sluttede af med at lave birdie på de sidste tre huller, og hun vandt majorturneringen med en samlet score på netop tre slag under par.

Det er første gang, at verdensranglistens nummer 94 vinder en golfturnering uden for Sydkorea.

Samlet var hun et slag bedre end landsmanden Ko Jin-young og amerikaneren Amy Olson.

Netop Olson indledte også fjerde runde som nummer to, men det var oven på en kedelig nyhed, at hun skulle jagte en turneringssejr. Forud for afslutningen på turneringen havde hun således fået besked på, at hendes svigerfar pludselig var gået bort.

De tre danske deltagere i US Open, Nicole Broch Larsen, Emily Kristine Pedersen og Nanna Koerstz Madsen, missede cuttet og var derfor ikke med i finalerunderne.

