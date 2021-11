Tårevædet dansker - To forfærdelige år

Med familien stående i baggrunden sad følelserne uden på tøjet, da Lucas Bjerregaard med en delt andenplads i Portugal Masters havde sikret endnu en sæson på European Tour i golf.

Den 30-årige frederikshavner er ganske enkelt for god til at være så tæt på at ryge ud af det fine selskab, men golf er et forunderligt spil, og siden karrierens næstbedste sæson i 2019 har der været flere shanks eller superrunder fra bombernes hænder.

Derfor var det med en klump i halsen, at han gav interview til Viasat Golf efter en livgivende pragtpræstation; i næstsidste forsøg.

- Meget stolt. Det har været to forfærdelige år. Jeg har nedspillet det lidt og ikke tænkt så meget over det. Jeg har haft familien med, og de har været gode til at få tankerne over på noget andet. Så jeg har ikke tænkt så meget over det, men kan mærke, hvor meget det betyder nu, sagde Lucas Bjerregaard.

- Jeg synes ikke, jeg har spillet fantastisk i den her uge. Jeg føler ikke, jeg har ramt bolden så godt og følt mig komfortabel. Jeg har følt, det kunne gå galt når som helst, så jeg er rigtig stolt, siger han.

Lucas Bjerregaard er klar til sin niende sæson på European Tour. Foto: Luis Forra/Ritzau Scanpix

Lucas Bjerregaard var og er et dansk golfs store talenter. Han er tidligere amatør-europamester (2010) og blev professionel med et handicap på plus fem; almindelige golftosser har minus-handicap.

Han nåede European Tour i 2014 efter at have vundet Nordic League og siden sikret kort på Tour-skolen.

Efter tre solide sæsoner vandt han to gange i 2017. Først Golf Sixes med Thorbjørn Olesen som makker og siden på touren til Portugal Masters, hvor der blev spillet denne weekend.

2018 var karrierens foreløbigt allerbedste med sejr i til Dunhill Links og over 15 millioner kroner i præmiepenge. Hans kategori fra den triumf udløb efter i år, og den corona-ramte 2020-sæson blev indledningen på karrierens største nedtur.

Tre klarede cuts og 16.000 euro blev det til i 2020.

Nummer 136 på 'Race to Dubai' lå Bjerregaard før de sidste turneringer i Portugal og Dubai og havde med andre ord ryggen mod muren, når kun 122. pladsen er den øjeblikkelige grænse for at kunne blive på touren.

Den uventede delte andenplads til 105.000 euro ændrede det.

Foreløbigt har otte danskere fulde spillerettigheder til 2022.

Nicolai Højgaard, Rasmus Højgaard og Jeff Winther har været gode nok til deltagelse i sæsonfinalen, mens Joachim B. Hansen og Lucas Bjerregaard klarer sig via ranglisten.

Marcus Helligkilde og Niklas Nørgaard Møller er nye ansigter takket være Challenge Touren.

Thorbjørn Olesen har en kategori-to som vinder af en Rolex Series-turnering at trække på, mens han venter på afgørelsen af sin retssag.

46-årige Søren Kjeldsen ligger uden grænsen på ranglisten for første gang, siden almindelige mennesker lærte ordet pandemi at kende. Han kan som Thomas Bjørn benytte sin placering på karriere-pengelisten, hvis han ønsker at fortsætte karrieren.

Selv Nicolai Højgaard er højst placerede dansker på 'Race to Duabi', er Challenge Tour-vinderen Marcus Helligkilde bedste dansker på verdensranglisten.

Den udregnes over to år og på mandagens liste springer han frem fra nummer 127 til nummer 84; ved nytår lå den kommende European Tour-spiller nummer 646.

Rasmus Højgaard falder fire pladser uden for top 100, mens Nicolai Højgaard avancerer til 133. pladsen.

Lucas Bjerregaard tager ugens største spring fra at være verdens 664 til 427. Da vendelboen toppede i 2018 var han oppe som nummer 42.

