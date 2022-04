Taber væddemål: Stil-ikonets forvandling

Udover sit golfspil blev svenske Jesper Parnevik kendt for sin kasket med skyggen vippet opad og sin meget farverige tøjstil, hvor han først i 1990'erne i sine Lindeberg-bukser ofte lignede en disco-konge et par årtier for sent til festen.

Tøjstilen er siden dæmpet en smule, men til denne uges seniorturnering på den amerikanske PGA Tour troppede 57-årige Parnevik til gengæld op med en frisure, der lignede noget fra 1970'erne.

Om mikronhåret siger Parnevik til PGA Champions Tour:

- Det nye look startede som et væddemål, hvor jeg ikke kunne måtte klippe mit hår, indtil jeg vandt en turnering. Og den dårlige ting er, at jeg ikke har spillet siden september, så det er det!

Sådan plejer Jesper Parnevik at se ud. Foto: Charlie Neibergall/Ritzau Scanpix

- Min far elsker det! Af en eller anden grund har han været lidt utilfreds de seneste 25 år, hvor jeg har trimmet det af. Så han holder faktisk af det. Min kone ... knap så meget.

Det er potentiale til både pisk, hestehale og decideret langt hår, hvis den karismatiske svensker holder fast. Senest han vandt en professionel turnering var på Champions Touren i 2016!

Jesper Parnevik har vundet 15 gange i karrieren; heraf fire turneringer på European Tour og fem turneringer på den amerikanske PGA Tour.

Svenskeren har spillet Ryder Cup tre gange: 1997 og 2002 (vinder i begge tilfælde sammen med blandt andre Thomas Bjørn) og på den tabende side i 1999.

Typisk påklædning for svenskeren i sin storhedstid. Foto: Shaun Best/Ritzau Scanpix

To gange er han blevet nummer to i US Open.

I Sverige er golfspilleren og hans familie også kendt for reality-serien 'Parneviks', som følger deres liv i Florida og kørte i tre sæsoner på TV3.

Fru Mia - som ikke er vild med den nye frisure - er således kendt nok til at være deltager i svensk 'Vild med dans'.

Tiger Woods' ekskone Elin Nordegren var au pair-pige hos familien Parnevik.