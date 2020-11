Tæt på triumf: - Jeg tog en chance

Med en eagle på lørdagens sidste hul overtog Emily Kristine Pedersen førstepladsen i Open de España på Ladies European Tour.

Den 24-årige dansker har dermed et forspring på et enkelt slag ned til spanske Nuria Iturrios før søndagens 18 huller.

- Det bliver aldrig kedeligt at ligge i spidsen. Jeg træner hårdt for at bringe mig selv i den her position, så ingen klager fra mig.

- Jeg tog en chance på hul 18, men jeg ved vidste, at det indebar en risiko, men jeg troede på, at det kunne lade sig gøre. Generelt spillede jeg solidt i dag og fint, men jeg kunne ikke helt få putningen til at virke før til sidst, siger Emily Kristine Pedersen til Ladies European Tours hjemmeside.

Mens Iturrios er et enkelt slag efter danskeren, så er der et lidt større hul på tre slag ned til tunesiske Maha Haddioui på tredjepladsen. Umiddelbart er der lagt op til en duel mellem Emily Kristine Pedersen og Nuria Iturrios, når turneringen afgøres søndag.

- Det bliver sjovt at spille med Nuria igen i morgen. Hun spiller hidsigt, og folk vil heppe på hende, men det nyder jeg kun, siger danskeren.

Emily Kristine Pedersen har inden for de seneste to uger vundet to turneringer i Saudi-Arabien, og skulle det lykkedes at forsvare føringen, så vil det være hendes tredje turneringssejr i træk.

Nuria Iturrios medgiver da også, at hun er imponeret over danskerens spil på det seneste. Ikke mindst lørdag, hvor Emily Kristine Pedersen gik en runde i fire slag under par.

- Emily spillede virkelig god golf. Hun lavede ingen bogeys, og hun har spillet utroligt i år, siger spanieren.

- Jeg sagde til min træner, at jeg kunne tage ved lære af hendes spil, så jeg ser frem til at kæmpe mod hende og de andre, der er bag os, fortsætter hun.

Open de España er sæsonfinalen på Ladies European Tour. I december deltager Emily Kristine Pedersen i US Open, så turneringen i Spanien er hendes næstsidste i år.

