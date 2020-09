Taler ud om sex-skandalen med Woods

Rachel Uchitel synes, at det er uretfærdigt, at Tiger Woods er sluppet så nemt fra skandalen om utroskab, når hun har måtte leve med den de seneste 10 år

Tiger Woods får igen opmærksomhed for andet end golfspillet. Golfstjernen fik en ordentlig tur i mediemøllen, da det i 2009 kom frem, at han havde haft adskillige affærer med flere kvinder uden for sit ægteskab.

En af dem var Rachel Uchitel, der nu står frem i en HBO-dokumentar om Tiger Woods. Hun fortæller, at affæren er blevet en del af den, hun er.

- Affæren er blevet en del af mit brand, fortæller den 45-årige natklubejer ifølge Blick.

Det var Rachel Uchitel, der afslørede, at Tiger Woods i mange år havde levet et dobbeltliv med adskillige kvinder ved siden af sit ægteskab med svenske Elin Nordegren.

Efter hendes afsløringer i podcasten Juicy Scoop trådte flere kvinder frem i medierne og fortalte om deres affærer med Woods.

Hun synes, det er uretfærdigt, at Tiger Woods er sluppet så nemt fra skandalen, og at golfverdenen sympatiserer med ham.

Artiklen fortsætter under billedet:

Tiger Woods skal torsdag forsøge at vinde sin fjerde US Open-titel. Hvis han gøre det, tangerer han Jack Nicklaus' rekord for flest sejre i turneringen. Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix

- Tiger (Woods) kommer ud af sådan nogle ting. Han rejser sig, og folk hepper stadig på ham. Det er ikke fair.

- Det har været 10 hårde år med bare at sidde og høre folk sige ting om mig, som de ikke har forstand på. Det gør ondt, og det var ikke let.

Woods' ægteskab med Elin Nordegren faldt fra hinanden efter affæren, og golfstjernen har sidenhen tilstået sin utroskab. Det medførte også, at Woods tabte rigtig mange sponsorer.

Woods og Uchitel mødte hinanden, da hun på et tidspunkt besøgte den amerikanske baseballstjerne Derek Jeter, hvor Tiger Woods også var.

De blev venner og mødtes efterfølgende på Manhatten, hvor resten nu er historie.

Woods kom ikke helskindet gennem skandalen. Efterfølgende ramte det mediernes overskrifter, at amerikaneren var løbet ind i et stofmisbrug.

I 2017 kørte han galt, mens han var påvirket af smertestillende- og sovepiller. Han blev dømt og blev pålagt 50 timers samfundstjeneste samt en bøde på omkring 3000 kroner.

Nu lader det til, at Tiger Woods for alvor har rejst sig fra tumulten i privatten. Torsdag starter US Open, og der skal han forsøge at vinde sin fjerde titel i den prestigefyldte golfturnering.

Han kan tangerer golflegenden Jack Nicklaus rekord med fire US Open-sejre, og det lader til, at golffans og tilskuerne bakker op om ham.

