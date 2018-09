Thomas Bjørn sætter Thorbjørn af holdet

Det bliver uden danskeren Thorbjørn Olesen, at Europa lørdag formiddag skal forsøge at udbygge 5-3-føringen over USA ved golfturneringen Ryder Cup.

Europas kaptajn, Thomas Bjørn, har set bort fra sin landsmand, da Bjørn fredag aften satte holdet til lørdagens fire fourball-matcher.

Olesen var fredag med i fourball, hvor han sammen med Rory McIlroy fik klø af amerikanerne Dustin Johnson og Rickie Fowler. McIlroy spillede sig siden op ved at vinde i foursome fredag eftermiddag, og nordireren skal også i aktion lørdag formiddag.

Det skal golffænomenet Tiger Woods, der fredag tabte sin fourball, sammen med Patrick Reed.

Her er lørdagens fire fourballs:

* Rory McIlroy og Sergio García (Europa) møder Brooks Koepka og Tony Finau (USA).

* Paul Casey og Tyrrell Hatton (Europa) møder Dustin Johnson og Rickie Fowler (USA).

* Francesco Molinari og Tommy Fleetwood (Europa) møder Patrick Reed og Tiger Woods (USA).

* Ian Poulter og Jon Rahm (Europa) møder Jordan Spieth og Justin Thomas (USA).

Kampene begynder mellem klokken 08.10 og 08.55 lørdag morgen dansk tid.

Lørdag eftermiddag spilles der fire foursomes.