Thomas Bjørn smider topplacering og er ude af Irish Open

Det tegnede lovende for Thomas Bjørn på første dag af golfturneringen Irish Open, der er en del af DP World Tour.

Den 52-årige dansker indtog torsdag en delt andenplads med kun et enkelt slag op til førstepladsen.

Men fredag raslede han 89 placeringer tilbage til en 91.-plads i den samlede stilling. Dermed klarede han ikke cuttet og er ude af turneringen efter en anden runde i fem slag over par.

Tre bogeys, to dobbelt-bogeys og to birdies måtte den danske golfveteran skrive på sit scorekort. Det var bemærkelsesværdigt dårligere end præstationen i første runde. Her gik han rundt i seks slag under par.

Bjørn har tidligere vundet 15 turneringer, dengang touren hed European Tour.

Der er dog gået ti år, siden han sidst vandt en turnering, og han har ikke ligefrem strøet om sig med topresultater i de senere år.

Faktisk er det efterhånden mere end et halvt år siden, at han klarede et cut på DP World Tour. Og de seneste ni år har blot kastet én top-10-placering af sig på touren.

De seneste ti uger har han været plaget af smerter i lænden og kravebenet, og i den periode har han ikke deltaget i konkurrencer.

Den samlede præmiepulje i Irish Open svarer til knap 42 millioner kroner, hvilket gør den til en af de større turneringer på DP World Tour i 2023.

Blandt andet derfor er verdenstoeren, Rory McIlroy, på startlisten.

Han er forsvarende vinder af turneringen, som også er en del af Thomas Bjørns omfattende rekordliste. Han vandt Irish Open i 2006.

I alt ti danskere er på startlisten i turneringen, hvor fire klarede cuttet. Niklas Nørgaard, Thorbjørn Olesen, Søren Kjeldsen og Marcus Helligkilde er alle videre til weekendens finalerunder.

Niklas Nørgaard er indtil videre den bedst placerede dansker. Han ligger på en delt placering som nummer 20, mens de andre tre ligger langt tilbage i feltet.

Inderen Shubhankar Sharma og Jordan Smith fra England deler førstepladsen i Dublin.