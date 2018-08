Thorbjørn med dårlig finalestart i PGA Championship

Tredje runde af majorturneringen PGA Championship gik virkelig, virkelig skidt for Thorbjørn Olesen, der er den eneste danske repræsentant ved den prestigefyldte turnering.

På de første ni huller blev det til to bogeys og en enkelt birdie på hul otte.

Senere havde han chancen for en eagle på 17. hul, men hans første putt endte en lille meter fra hullet, og dermed måtte han nøjes med en birdie.

Rundens slutresultat for den 28-årige dansker blev fem bogeys og to birdies. Samlet blev det til en runde i tre slag over par.

Dermed ligger Thorbjørn Olesen natten til søndag dansk tid på en foreløbig delt 71.-plads med en samlet score på et slag over par.

Efter anden runde, hvor han sluttede i to slag under par, lå han på en 37.-plads.

Dermed skraber danskeren bunden og er milevidt fra toppen, der domineres af blandt andre amerikanerne Brooks Koepka, Gary Woodland og Tiger Woods.

Turneringen spilles i St. Louis i Missouri.

