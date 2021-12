Thorbjørn Olesen frikendt

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er onsdag ved retten i London blevet frikendt for seksuelt overgreb, vold og at være beruset på en flyvetur til London i 2019.

Det skriver Sky News.

Han stod tiltalt for tre forhold under en flyvetur fra Nashville til London i juli 2019, men han nægtede sig skyldig i alle forhold.

Det drejede sig om 'sexual assault on a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating', som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Olesen benægtede ikke, at episoderne havde fundet sted på flyet, men han nægtede sig skyldig i tiltalerne.

Han har forklaret, at han drak to øl, to glas rødvin og en drink med vodka samt tog nogle sovepiller inden flyveturen, hvor han fik et glas champagne efter at have taget plads i sit sæde.

Derfra husker han ikke ret meget, forklarede han. Ikke før politiet mødte ham i Heathrow-lufthavnen i London.

Han mente, at det er sovepillerne, som havde slået ham ud, og at han 'bestemt ikke' havde taget dem, fordi han var i festhumør og derfor indtog dem sammen med alkohol.

Pillerne må kun indtages på recept, hvilket Olesen ikke havde. Han hævdede, at han ikke vidste, han skulle have en recept for at tage dem.

Ifølge anklagerne havde danskeren undervejs både kysset en kvinde på hånden, befamlet en kvinde på brystet, skubbet en fra kabinepersonalet og tisset på en anden passagers sæde. Og var ude af stand til at betjene toiletdøren.

Kort efter historien om flyveturen kom frem, blev Thorbjørn Olesen suspenderet af European Tour. PGA Tour fulgte trop, og derfor var danskeren udelukket fra at deltage i turneringer.

Men da sagen blev udskudt, og der var lange udsigter til afklaring, blev suspenderingen ophævet i juli 2020. Dog med det forbehold, at den kunne træde i kraft igen, når der faldt dom i sagen.

Nu er dommen faldet, og den faldt altså ud til danskerens fordel.

Selv om han har fået ophævet suspenderingen, så han har kunnet spille turneringer i godt et års tid, kunne han ikke spille turneringen i næsten et år mellem august 2019 og juli 2020.

Om Olesen vil sagsøge European Tour og PGA Tour for den mistede indtægt i et års tid, er endnu uvist.