Thorbjørn Olesen kommer skidt fra start i US Open

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen har langt op til de forreste i feltet efter første runde af majorturneringen US Open torsdag.

Han ligger således fem slag over par, efter at alle spillere har gennemført de første 18 huller. Det rækker foreløbigt til en samlet 117.-plads, som han deler med en række andre spillere.

Det er blandt andre Rory McIlroy og svenske David Lingmerth, der har lagt sig op i den lune ende af tabellen. De er tre slag under par.

Bedst er canadiske Adam Hadwin med fire slag under par.

Thorbjørn Olesen fik egentlig en stabil start på første runde. Men på hul seks startede nedturen, da han lavede sin første af to double bogeys.

På de sidste fire huller fik han dog delvist rettet op på den dårlige start med to birdies.

Han har nu de næste tre dage til at få rettet op på sin dårlige start.

De dårlige takter er en fortsættelse af de seneste ugers resultater, der ikke har kunnet leve op til sejren ved British Masters i begyndelsen af maj.

British Masters-sejren var hans første titel i næsten fire år. Det er primært takket være den sejr, at han er at finde på deltagerlisten ved US Open i år.

Sejren i maj kom i hus efter en turbulent periode på flere år, hvor han er blevet kendt for andet end sit spil.

I juli 2019 blev Olesen anholdt af britisk politi efter anklager om at have opført sig upassende på en flyvetur. Kort efter fik han karantæne fra både European Tour og PGA Touren.

Siden fulgte der et retsligt opgør, hvor han endte med at blive frifundet for anklager af voldelig og seksuel karakter.

I juli 2020 fik han sin karantæne fra European Tour ophævet.