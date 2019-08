Thorbjørn Olesen risikerer fængselsstraf

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen er tiltalt efter milde voldsparagraffer.

Det skriver Jyllands-Posten, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Ifølge avisen risikerer han en kort fængselsstraf eller en bøde, såfremt han bliver kendt skyldig.

Sports-boss taget på fersk gerning

'Sexual assault on female'

Episoden, der har ledt til anklagerne, udspillede sig på et fly på vej fra Nashville til London, hvor han blev anholdt, da flyet landede.

Jyllands-Posten skriver, at anklagerne lyder på 'sexual assault on female'. Det dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Straffen ligger på alt fra en bøde til fængselsstraf i op til seks måneder.

Andet forhold lyder på 'assualt by beating', hvilket Olesen også bliver tiltalt for. Ifølge engelsk lov dækker det over, at offeret er blevet forulempet uden fysiske skader. Her er strafferammen ligeledes alt fra bøde til fængselsstraf i op til seks måneder.

De sidste forhold lyder på 'drunk in aircraft', hvilket plejer at udløse en bøde. Der er ingen begrænsninger på, hvor meget man må drikke på et fly, men det er forbudt at være fuld

Ny start for Dolberg: Rykker til danskerklub

Suspenderet

Sagen skal for retten 21. august i London, hvor Olesen er bosiddende.

Thorbjørn Olesen havde inden flyturen, hvor det hele udspillede sig, deltaget i PGA Tour-turneringen WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top ti og sluttede som nummer 27.

Men det kommer højst sandsynligt til at vare et stykke tid, før man kommer til at se ham på den professionelle scene. Således er han blevet suspenderet fra samtlige turneringer på Europa Tour'en i kølvandet på sagen.

Thorbjørn Olesen, som skal i retten Uxbridge Magistrates' Court på onsdag i London, har endnu ikke selv udtalt sig i sagen.

Danskerens advokat, Paul Morris fra BCL Solicitors LLP, sendte tidligere i august en kortfattet skriftlig kommentar om sagen.

- Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning.

- Men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem, lød det fra Paul Morris i en mail til Ritzau.

Se også: Skandinaviens bedste: I dag er de bedre end FCK

Se også: Midt i klubjagt: Bendtner fester i Danmark

Se også: Bluffede alle: Løj sig yngre for opholdstilladelse