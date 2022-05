Thorbjørn slår sig til tops inden finalerunde

Thorbjørn Olesen kan søndag fuldende sit comeback til toppen af europæisk golf efter nogle turbulente år.

Olesen fører nemlig British Masters, inden de sidste 18 huller skal spilles.

Lørdag slog danskeren sig til tops i DP World Tour-turneringen, da han gik tredje runde i tre slag under par. Undervejs blev det blandt andet til to eagles.

Olesen førte også British Masters efter første runde torsdag. En førsteplads han dog delte med en anden. Det gør han ikke længere. Nu er der tre slag ned til de to spillere, der deler andenpladsen.

Rasmus Højgaard nærmer sig også et topresultatet på The Belfry-banen lidt udenfor Birmingham. Han ligger inden fjerde runde på en delt fjerdeplads, fire slag efter Thorbjørn Olesen. Højgaard blev i 2020 nummer to i British Masters.

Ude med karantæne

Thorbjørn Olesen har i sin karriere vundet fem turneringer på European Tour, der forud for denne sæson blev omdøbt til DP World Tour. Man skal dog tilbage til juni 2018 for at finde den seneste triumf.

Lidt over et år senere blev Olesen anholdt af britisk politi efter at have opført sig upassende på en flytur. Kort efter fik han karantæne fra både European Tour og PGA Touren.

Olesen endte med at blive tiltalt for 'sexual assault on a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating', hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, samt for at være beruset om bord på et fly, hvilket kan skabe fare for sikkerheden.

Vinderen får 2,7 mio. kroner

Først i december sidste år faldt der afgørelse i sagen. Olesen blev i en domstol i London frikendt i alle tre forhold.

I juli 2020 fik han sin karantæne fra European Tour ophævet. Siden har hans bedste resultat været en delt ottendeplads.

Der er 16 millioner kroner i præmiepuljen i British Masters, hvoraf vinderen får, hvad der svarer til lidt under 2,7 millioner kroner.

Niklas Nørgaard Møller og Thomas Bjørn er også med i weekendens runder, men er langt væk fra topstriden.

Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen, Jeff Winther og Nicolai Højgaard - Rasmus Højgaards tvillingbror - klarede ikke cuttet fredag.

